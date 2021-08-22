موقع (واللا) يكشف عن الوضع الصحي للجندي الذي أصيب على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، أن الجندي الإسرائيلي الذي أصيب على حدود غزة يوم أمس دخل مرحلة جديدة من الخطر.ووفقاً للموقع، فقد تم إدخال القناص بارئيل شموئيلي لغرفة العمليات في مستشفى (سوروكا)؛ لإجراء جراحة أخرى عاجلة بعد تدهور طرأ على حالته.وأفادت القناة 20، أن عائلة الجندي أمرت بالنفخ في البوق "الشوفار" وأداء صلوات وطقوس من أجل شفاء ابنها الذي أصيب بجروح حرجة على حدود غزة.وكان الجندي شموئيلي أصيب مساء السبت على إثر مواجهات عنيفة على الحدود مع غزة، تخللها إطلاق النار من قبل جنود الجيش تجاه المواطنين الإسرائيليين.