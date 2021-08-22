المبادرة الوطنية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم اليوم، وعبرت عن استهجانها للاعتداء على الأسير المحرر ماهر الأخرس الذي خاض إضرابا بطوليا عن الطعام في سجون الاحتلال دفاعا عن حريته.ودعت المبادرة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى وقف كل ما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تمثل صمام الأمان للنضال الوطني الفلسطيني، وإلى وقف انتهاك القوانين التي تكفل حقوق المواطنين في حرية التعبير.