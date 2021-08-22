أبو الرب: "الأوقاف" ماضية برعاية حفظة كتاب الله وفتح المزيد من دور ومراكز التحفيظ

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال برامجها المختلفة على دعم ورعاية حفظة كتاب الله، وفتح المزيد من مراكز ودور وأكاديميات القرآن الكريم بمختلف محافظات الوطن ، وإيجاد جيل يضع القرآن الكريم على رأس اهتماماته.جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في الحفل الذي تقيمه لجنة زكاة نابلس المركزية وادارة مدرسة أكاديمية القرآن الكريم لتكريم طلبة الثانوية العامة للعام 2020- 2021 " فوج جبل صبيح" .وشارك في الاحتفال سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ومدير التربية والتعليم في نابلس طارق علاونة ومفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش والدكتور علاء مقبول رئيس جمعية التضامن الخيرية والشيخ سليم الأشقر رئيس لجنة الزكاةوممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية في المحافظة .وقال ابو الرب "أن فلسطين رغم المعاناة التي تعيشها بوجود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها أرض العلماء وحفظة القرآن الكريم وإنه يجب أن نحمل القرآن الكريم في قلوبنا وعقولنا ليكون نورا يضيء لنا الطريق نحو أهدافنا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" .