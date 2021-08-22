جبهة التحرير الفلسطينية: جاهزون للدفاع عن القدس والأقصى

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة التحرير الفلسطينية أنّ أي اعتداء على المسجد الأقصى ومدينة القدس، سيواجه بالتصدي والمقاومة والتضحية وأن الشعب الفلسطيني جاهز لحمايته ولن يسمح بإحراقه أو تهويده مرة أخرى من قبل المتطرفين والمستوطنين كما فعل الاسترالي دينس مايكل سنة 1969.وأضافت "التحرير الفلسطينية"، في بيان لها في الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى أولي القبلتين وثاني الحرمين أن سياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة اتجاه القدس والأقصى والتي تهدف إلي طرد سكان المدينة الأصليين وهدم منازلهم وتهجيرهم ومواصلة سياسة القتل والاعتقال بحقهم واطلاق يد المستوطنين في المدينة والمسجد الأقصى ومحاولة تهويدها من خلال الاقتحامات والحفريات وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن وستبقى المقاومة متربصة لكل هذه السياسات المخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.وأشادت التحرير الفلسطينية بصمود أهلنا في القدس، و واستجابة ابناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن الذى هبّ لنصرة للمسجد الأقصى، ودفاعًا عن طهره وحقنا فيه في معركة "سيف القدس" التاريخية، التي تفانى فيها المقدسيون دفاعًا عن أقصاهم، وتداعت فيها الضفة وغزة و أراضي 48والفلسطينيون في الشتات، حتى رددنا كيد العدو الصهيوني إلي نحره ..ودعت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا إلى مواصلة الرباط وعمارة المسجد الأقصى لمواجهة ومنع كل مخططات الاحتلال ضد المسجد الأقصى وضد أهالي الشيخ جراح وحي البستان، مثمّنة جهود شعبنا في أراضينا المحتلة عام 48 في رباطهم وتواجدهم في المسجد الأقصى، مطالبة بمواصلة اللحمة والوحدة والتعاضد من الجميع خاصة من الأشقاء العرب والمسلمين حتى نفوت الفرصة على أطماع الاحتلال وقطعان مستوطنيه.