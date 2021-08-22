شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة ترفض بشدة الاعتقال السياسي بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطن
أعرب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع عن رفضه الشديد لكل أنواع الاعتقال السياسي بالضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأكد مراد الريس مساعد رئيس التجمع ومنسق لجنة الحريات العامة أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل للجميع التعبير عن الآراء ولكن وفق القانون وعدم الخوض بالتخوين والتشهير.

وطالب الريس بالإفراج الفوري عن القائد خضر عدنان وجميع رفاقه بالضفة الغربية وأيضا عن كل المعتقلين السياسيين في قطاع غزة.

 

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