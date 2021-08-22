شاهد: خضر حبيب: من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم حتى زوال هذا الحصار والاحتلال





وأكد حبيب في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم، حتى زوال هذا الحصار والاحتلال عن أرضنا، لتعود فلسطين لحضنها الدافئ العربي والإسلامي.





يشار إلى أن الجماهير الفلسطينية شاركت أمس في مهرجان ذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى، على الحدود الشرقية لغزة، الذي دعت إليه الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية.

















خاص دنيا الوطن-محمد دبابشقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن "شعبنا الفلسطيني هو شعب حر يحب الحياة يدافع عن نفسه من أجل أن يحيا حياة كريمة وشريفة، لكن العدو الإسرائيلي عدو الحياة والإنسانية، يواصل احتلاله وحصاره وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني".