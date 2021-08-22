دولي

إغلاق مطار كابل ليومين

إغلاق مطار كابل ليومين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أفغانية بإغلاق مطار كابل لمدة يومين من أجل إجلاء الأشخاص المتواجدين حاليا في أراضيه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن تصريح لحركة طالبان أن الحركة ستسهل عملية الخروج من المطار في الساعات القريبة القادمة.

ويقتحم الراغبون في مغادرة أفغانستان المطار على خلفية الأنباء المتوفرة لدى العسكريين الأمريكيين حول وجود تهديد "محتمل" للمطار من جانب تنظيم الدولة.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الدفاع البريطانية أن 7 أفغان قتلوا جراء التدافع الشديد والإزدحام في مطار كابل.

أخبار ذات صلة

مجهولون يفجرون مقر الحزب الشيوعي العراقي

مجهولون يفجرون مقر الحزب الشيوعي العراقي

ملف غزة مطروح.. نفتالي بينت يتحدث عن زيارته المرتقبة للولايات المتحدة ومصر

ملف غزة مطروح.. نفتالي بينت يتحدث عن زيارته المرتقبة للولايات المتحدة ومصر

&#34;أعدكم بالرد&#34;.. وزير إسرائيلي: لا يمكن لـ &#34;بينت&#34; أن يتوجه لواشنطن بظل حرب بالجنوب

"أعدكم بالرد".. وزير إسرائيلي: لا يمكن لـ "بينت" أن يتوجه لواشنطن بظل حرب بالجنوب

4 ملايين و10 آلاف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

4 ملايين و10 آلاف حالة وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال: بينت سيلتقي بايدن والسيسي هذا الأسبوع

المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال: بينت سيلتقي بايدن والسيسي هذا الأسبوع

سيناتور جمهوري بارز يدعو لعزل بايدن

سيناتور جمهوري بارز يدعو لعزل بايدن

بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان &#34;أكبر وأصعب&#34; عمليات النقل الجوي بتاريخ الولايات المتحدة

بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان "أكبر وأصعب" عمليات النقل الجوي بتاريخ الولايات المتحدة

&#34;طالبان&#34; تكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان قريبًا

"طالبان" تكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان قريبًا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

الأشقر: 90% من الأسرى الإداريين أسرى سابقين

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

بكيرات: التهويد والتضييق والاقتحامات امتداد لحريق الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

الإسلامية المسيحية : (52 عاماً) ونيران الحقد الإسرائيلي لا تزال تنهش الأقصى

مصرع مواطن جراء حادث سير ذاتي في طوباس

مصرع مواطن جراء حادث سير ذاتي في طوباس

(فدا) يدعو الى إطلاق سراح الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية يوم أمس

(فدا) يدعو الى إطلاق سراح الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية يوم أمس

اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية

اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية

رأفت: يتوجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتتوقف عن إجراءاتها

رأفت: يتوجب على المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتتوقف عن إجراءاتها

مجدلاني يطلع سفير تونس على آخر التطورات السياسية

مجدلاني يطلع سفير تونس على آخر التطورات السياسية

منوعات

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

بعد التنمر عليه.. أحلام تحدث ضجة بدعمها ومساعدتها لهذا الشاب

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: جمهور تامر حسني يقتحم المسرح في حفله.. وهذا ما حدث

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: لقطات عفوية لإبن ميريام فارس الصغير يقلد رقصتها

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره &#34;البُعبع جه&#34;.. ماذا يقصد؟

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بين جمهوره "البُعبع جه".. ماذا يقصد؟

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد: ياسمين صبري تشعل الوسط الفني برشاقتها بالتمارين الرياضية

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ&#34;الرخص&#34;

شاهد كيف ردت بدور البراهيم على متابعة اتهمتها بـ"الرخص"

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد: فنانة شهيرة تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد التعليق الأول لأحمد سعد بعد عقد قرانه

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

شاهد: أول ظهور لنيللي كريم من شهر العسل

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

خطيب منة عرفة يثير الجدل بموعد زواجهما

عربي

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

لبنان تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

أزمات لبنان تتصاعد.. هل تشهد حلاً قريباً؟

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

لبنان: 4 ملايين شخص معرضون لنقص حاد بإمدادات مياه الشرب

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ&#34;هجمات مدروسة&#34; على المملكة

من بعض الدول والمنظمات.. العاهل المغربي يندد بـ"هجمات مدروسة" على المملكة