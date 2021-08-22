دولي

مجهولون يفجرون مقر الحزب الشيوعي العراقي

مجهولون يفجرون مقر الحزب الشيوعي العراقي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الأحد، عن تعرض مقره في محافظة النجف للتفجير من قبل "مجهولين".

وذكر الحزب في بيان صحفي نشرته وكالة (رويترز): "في الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد عاودت خفافيش الظلام الاعتداء على بيت الشيوعيين ونخلتهم الباسقة في النجف، فرمته بالمولوتوف الحارق متوهمة أنها بفعلتها الدنيئة والجبانة تستطيع تخويف الشيوعيين، والنيل من عنفوانهم واندفاعهم للتضحية في سبيل الوطن والشعب، وثنيهم عن واجب محاربة الفساد والفاسدين".

وأضاف: "نحن إذ نشجب هذه الفعلة الإجرامية الآثمة، ننبه إلى أنها لم تقع إلا نتيجة للفشل الحكومي المتواصل في حماية المواطنين بشكل عام ومقر حزبنا بشكل خاص، الحزب الذي يؤمن بالدولة والقانون ولا يمتلك مليشيا يحتمي بها ويرهب بها الناس".

وأشار الحزب إلى أن "التقاعس والتهاون في كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، سيفاقم الأزمة ويذهب بالبلد إلى المزيد من الفوضى والخراب، ويضيع الفرص الحقيقية لبناء نظام ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلميا".

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