شؤون فلسطينية

إسماعيل رضوان لـ "دنيا الوطن": استمرار الحصار يمثل صواعق تفجير

إسماعيل رضوان لـ "دنيا الوطن": استمرار الحصار يمثل صواعق تفجير
إسماعيل رضوان
خاص دنيا الوطن-محمد دبابش
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إن على الاحتلال أن يعلم بأن إرادة الشعب الفلسطيني لن يُكسر من خلال الحصار، و"نحن مستمرون بالفعاليات الشعبية والسلمية، للضغط على الاحتلال". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، على هامش مؤتمر صحفي للفصائل عقد اليوم شرق مدينة غزة، بأن: "الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات أي عدوان أو استمرار الحصار، لأنها تمثل صواعق تفجير". 

ودعا رضوان جميع الوسطاء والمعنيين، التدخل للضغط على الاحتلال ووقف العدوان على القدس والأقصى، ورفع الحصار عن قطاع غزة. 

وأكد رضوان أن الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية تقدر كل النشاطات والفعاليات وتقدر اللازم في كل مرحلة حسب سلوك الاحتلال، لافتاً إلى أن الفصائل مستمرة في هذه الفعاليات حتى تحقق أهداف الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أن هذا الاستهداف للمدنيين والسلميين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، موضحاً أن الاحتلال بعد أن فشل في مواجهة هذه الحشود والإرادة القوية للشعب الفلسطيني، قام باستهداف المدنيين والسلميين وقصف قطاع غزة.


 



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