(فدا) يدعو الى إطلاق سراح الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية يوم أمس

رام الله - دنيا الوطنيعبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) عن إدانته الشديدة لقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بالاعتداء على المسيرة التي دعت إليها حركات شعبية فلسطينية من أجل ضمان الحريات العامة يوم أمس السبت الموافق 21/8/2021 في مدينة رام الله، ويستنكر كذلك قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المشاركين في هذه المسيرة وفي مقدمتهم الأسير المحرر ماهر الأخرس.ويدعو في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الفلسطينية للالتزام بما جاء في إعلان الاستقلال بضمان الحريات العامة والشخصية لكل المواطنين الفلسطينيين وحق المواطنين في تنظيم المسيرات الشعبية التي تطالب بذلك.ويدعو (فدا) الحكومة الفلسطينية إلى إطلاق سراح من تم اعتقالهم بالأمس والاعتذار لهم.