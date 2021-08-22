مجدلاني يطلع سفير تونس على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، سفير جمهورية تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح، على آخر التطورات السياسية.وقال خلال لقاء بن فرح اليوم الأحد بمكتبه بمدينة رام الله ، إن تواصل حكومة الاحتلال الانتهاكات والتحدي للمجتمع الدولي بتصعيد الاستيطان وكذلك عمليات اقتحام المدن الفلسطينية ، واطلاق العنان لقطعان المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال يتطلب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.وثمن د. مجدلاني العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين وتونس ومواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، متمنيا لتونس وشعبها الأمن والاستقرار .من جانبه، أكد السفير التونسي أن القضية الفلسطينية هي قضية تونس المركزية، مجددا دعم بلاده لفلسطين قيادة وشعبا، وقال: إن العلاقات بين البلدين متواصلة ومستمرة وفلسطين في وجدان كل تونسي.وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك.