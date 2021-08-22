"الصحة" بغزة: ثلاثة آلاف شخص يتلقون لقاح (كورونا) يومياً بالقطاع





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن عدد المُطعمين حتى اللحظة، لم يصل إلى 30% من إجمالي الفئة المستهدفة من التطعيم.



ودعا اليعقوبي جميع المواطنين للتوجه لمراكز الرعاية الأولية لتلقي التطعيم، مشيراً إلى أنه "لا أمل بالقضاء على الوباء إلا بأخذ اللقاح".





رام الله - دنيا الوطنقال يوسف اليعقوبي، رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن الأيام الأخيرة، شهدت إقبالاً من المواطنين على مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، حيث "وصلنا لـ ثلاثة آلاف شخص يومياً يتلقون اللقاح".