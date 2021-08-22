صحفي إسرائيلي: حكومة ببنت ليس لديها حلول سحرية لمشكلة غزة "العويصة"





وتابع يسسخاروف: على أي حال من الواضح أن هذه الحكومة برئاسة بنيت ووزير دفاعه غانتس ليس لديها حلول سحرية لهذه المشكلة "العويصة" المسماة قطاع غزة، وبالضبط تماما على غرار الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو لم يكن لديها كذلك حلول سحرية لغزة.





وختم: "بالتالي يبدو أن "ما كان هو ما سيكون" وليس العكس.





رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي آفي يسسخاروف، من موقع (والا) الإسرائيلي، إن ما حدث أمس على الحدود، هو "معضلة كلاسيكية ولا تعرف إسرائيل ماذا تفعل".وأضاف: "بالنسبة لإسرائيل، فمن ناحية ضبط النفس وعدم الرد معناه تآكل قوة الردع، واستدعاء التصعيد القادم، ومن ناحية أخرى فإن شن رد قاسٍ من قبل الجيش على إصابة القناص قد يؤدي إلى تجدد إطلاق الصواريخ من غزة، ومرة أخرى سنجد أنفسنا في جولة قتالية جديدة عديمة الفائدة، ستؤدي في النهاية إلى طريق مسدود".