الشرطة تصدر بياناً بشأن اعتقال مواطنين أمام دوار المنارة برام الله

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المديرية العامة للشرطة اليوم الأحد بياناً للرأي العام أوضحت فيه سبب القبض على مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله يوم أمس، والذين تم إحالتهم هذا اليوم إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن ما جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح واذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر .وتابع: تم القبض على 24 شخصاً، وتم توقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة (12) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998.