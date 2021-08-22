نفتالي بينت: سنصفي الحساب مع أولئك الذين هاجموا جنودنا ومواطنينا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنن "





أضاف بينت في مستهل جلسة حكومته: "أود أن أبعث تمنياتي بالشفاء العاجل للقناص بارئيل شموئيلي الذي أصيب بنيران فلسطينيين على السياج الحدودي في قطاع غزة، خلال الليل رد الجيش بهجوم واسع إلى حد ما في قطاع غزة".





وأضاف: "أجريت تقييمًا للوضع الأسبوع الماضي في فرقة غزة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، ويمكنني أن أبلغكم أن الجيش والقيادة الجنوبية وفرقة غزة مستعدون لأي سيناريو"، وفق تعبيره.

جاء ذلك بعد يوم واحد، من إصابة جندي إسرائيلي، بجراح خطيرة جداً بإطلاق نار من مسافة صفر، نفذه فلسطيني خلال مسيرة نظمتها فصائل فلسطينية عند الحدود شرقي القطاع.