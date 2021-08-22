"حماية": استهداف المتظاهرين السلميين شرق غزة جرائم دولية تستوجب الملاحقة والعقاب



وبحسب متابعة المركز فإن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركزة خلف الخط الفاصل، قامت وبشكل متعمد ومباشر بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين العزل المشاركين في فعالية إحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى

المبارك، ما أدى لإصابة (41) مواطن مدني من بينهم (22) طفل، وصحفي واحد.





ووفقاً لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فمن بين الإصابات إصابتين بحالة حرجة، و(35) إصابة بحالة متوسطة، و(4) إصابات بحالة طفيفة، وبينت الوزارة أن (27) من بين حالة الإصابات كانت في الأطراف السفلية وإصابتين في الأطراف العلوية وإصابتين في البطن والظهر و (4) إصابات في الرأس والرقبة، و(6) إصابات في مناطق متفرقة من الجسم.





وبحسب رصد وتوثيق المركز فقد تعمدت قوات الاحتلال الحربي المتمركزة خلف الخط الفاصل إعاقة وصول سيارات الإسعاف للمصابين حيث تعرضت ثلاثة سيارات للاستهداف المباشر بقنابل الغاز.

رام الله - دنيا الوطنيدين مركز حماية لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال الحربي القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين المتظاهرين سلمياً يوم أمس السبت الموافق 21/08/2021 شرق قطاع غزة.