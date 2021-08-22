(حماس): سياسات السلطة مشينة وخطيئة وطنية

رام الله - دنيا الوطندانت حركة (حماس) بشدة سياسة القمع وتكميم الأفواه، والاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت مؤخرًا عددًا من النشطاء والمثقفين وأسرى محررين، أثناء مشاركتهم في اعتصام للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "هذه السياسات المشينة للسلطة بمثابة خطيئة وطنية، وإساءة لمسيرة النضال الفلسطيني الطويلة".وطالبت الحركة، السلطة في الضفة بـ "إطلاق سراح المعتقلين فورًا، والعمل على محاسبة قتلة نزار بنات ومحاكمتهم، ووضع حد لكل المتلاعبين بالسلم المجتمعي والنسيج الوطني الفلسطيني".