شؤون فلسطينية

ارتفاع كبير في أعداد إصابات (كورونا) في فلسطين

ارتفاع كبير في أعداد إصابات (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وسجلت الكيلة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة  في فلسطين، 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 36، نابلس 226، طولكرم 76، طوباس 36، سلفيت 31، جنين 45، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 64، ضواحي القدس 4، بيت لحم 5، الخليل 10، قطاع غزة 367".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 17، نابلس 28، طولكرم 21، طوباس 9، سلفيت 1، جنين 9، رام الله والبيرة 18، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قطاع غزة 95".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 31 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  96 مريضاً، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 698,305 بينهم 436,962 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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