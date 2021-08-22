اعتقالات ومواجهات خلال مداهمات في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم شابا من رام الله وآخر من بيت لحم، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين في جنين.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي محمود نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله فجر اليوم.وأوضح إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب نوفل صباح اليوم بعد عدة ساعات من التوقيف والتحقيق.وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب شادي وليد طقاطقة (23 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته.وفي جنين، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين، بعد مداهمة منزلٍ في قرية كفيرت غربي جنين.ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات.وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية في المواجهات المندلعة بينهم وبين الشبان الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز "دوثان"، المؤدي لمستوطنة "مابودوثان" قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وأفادت مصادر محلية، بإغلاق الاحتلال للحاجز، ونشر قوات كبيرة من الجيش للقيام بأعمال تمشيط.وأوضحت المصادر أن الاحتلال دفع بعدد كبير من الدوريات للمنطقة التي تمتد من الحاجز والشارع الالتفافي والقرى المجاورة.