أقدمهم الأسير سالم زيدات.. تسعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ 9 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير سالم زيدات المضرب منذ (42) يومًا، إضافة إلى الأسير مجاهد حامد المضرب عن الطعام منذ (40) يومًا، وكلاهما يقبعان في سجن "عيادة الرملة".وأوضح أنّ إدارة السجون وحتى نهاية الأسبوع الماضي تعمدت بعرقلة زيارات المحامين لهم، وذلك بهدف الإبقاء على عزلهم، والاستفراد بهم، لاسيما من مر على إضرابهم أكثر من شهر، وإلى جانب ذلك تواصل فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم لا سيما عمليات النقل المتكررة، والتي شكّلت إحدى أدوات عرقلة زيارات المحامين خلال الفترة الماضية.وحمّل نادي الأسير مجددًا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياتهم في ظل استمرار تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بحريتهم.يذكر أنّ غالبية الأسرى الذين نفذوا إضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من نفّذ إضرابات سابقة.يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 550.1. الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ (42) يوماً.2. الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب منذ (40) يوماً.3. الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (39) يوماً.4. الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (32) يوماً.5. الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (23) يوماً.6. أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم الـ(18)7. الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم الـ(15).8. الأسير هشام أبو هواش من الخليل، مضرب منذ 6 أيام.9. الأسير عمر كامل الجعبري من جنين، مضرب منذ 5 أيام.