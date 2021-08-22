مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى واعتقال شابين قرب باب حطة

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما وتم اعتقال شابين قرب باب حطة.وأفادت مصادر في القدس، أن مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين -لم تعرف هويتهما بعد- بالقرب من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهم لمراكز التحقيق.