ضابط بجيش الاحتلال يكشف حالة الجندي المصاب على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنطلب قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد من المستوطنين الصلاة والدعاء لشفاء الجندي الذي تم قنصه أمس السبت على حدود قطاع غزة.ونقلت إذاعة (103fm) عن قائد القناص الذي أصيب أمس قوله: لا يزال القناص يرقد في غرفة العناية المركزة ووضعه حرج، أطلب من الجمهور الإسرائيلي أن يصلي ويدعوا له بالشفاء.وأضاف لقد كان الحادث أمس غير معتاد ولم نعهده من قبل، مشاهدة شاب مسلح بمسدس بشكل خفي داخل جموع غفيرة يترك المتظاهرين وينطلق نحو الجدار ويهاجم الجندي بهذه الشجاعة وهذه الجرأة، لقد تدربنا وتجهزنا لمواجهة جميع السيناريوهات، لكن لم تكن نهاية هذا الحادث في صالحنا.إلى ذلك، قال يوسي شموئيلي والد القناص الذي أصيب أمس على حدود غزة: كانت هناك فوضى، كيف وصلوا إلى السياج؟ منذ متى لا يُسمح بإطلاق النار عليهم؟ لقد جاؤوا لقتله، هذه فضيحة كبيرة للجيش، لماذا يجب أن يذهب ابني إلى المستشفى بسبب مظاهرة؟