المفوض السياسي لرام الله والبيرة : التعليم سلاح شعبنا القوي للارتقاء بوضعه ومواجهة التحديات

رام الله - دنيا الوطنأكد المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد ان مسيرة التعليم الفلسطينية هي مفخرة وطنية لكل الشعب الفلسطيني، حيث يحرص شعبنا على التعليم في كافة المراحل الدراسية ، باعتبار التعليم السلاح القوي الذي يتسلح فيه شعبنا للارتقاء بواقعه في كافة المجالات وتحسين ظروف حياته المعيشية.واضاف المفوض السياسي خلال زيارة له الى مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة في مدينة البيرة للتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد والالتقاء مع مديرتها المربية رولا ابو بكر وجولته على عدد من الصفوف لطالبات الثانوية العامة، مخاطبا الطالبات ان قوة الشعوب وحضارتها تبنى بالعلم وإن الشعب الفلسطيني عليه التسلح بالعلم لمواجهة التحديات واهمها تحدي الاحتلال فكلما كنا اكثر تعلما كنا اكثر قوة ومنعة.وتمنى عياد للطالبات النجاح والتوفيق في العام الدراسي الجديد وان يكون نجاحهن خطوة نحو تحديد خياراتهن في الحياة العملية، حيث ستكون منهن المعلمة والمحامية والقاضية والطبيبة والمهندسة والضابطة.كما توجه المفوض السياسي بالتحية والتقدير لمديرية التربية وللهيئات التدريسية والادارات المدرسية في محافظة رام الله والبيرة على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لحماية وتطوير العملية التعليمية.وفي نهاية الجولة التي شارك فيها رامي غنام نائب المفوض، اعربت مديرة المدرسة المربية ابو بكر عن تقديرها لجهود التوجيه السياسي في تعزيز العملية التعليمية والنشاطات اللا منهجية المفيدة للطلبة.