شؤون فلسطينية

ارتفاع أعداد وفيات (كورونا) في قطاع غزة

ارتفاع أعداد وفيات (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 5 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1425 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأفادت بأنه تم تسجيل 95 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 121865 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4846 حالة، وإجمالي المتعافين 115897 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1122 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 166 حالة، من بينها 89 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 131362 شخصا.

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