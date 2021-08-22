ملف غزة مطروح.. نفتالي بينت يتحدث عن زيارته المرتقبة للولايات المتحدة ومصر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إنه سيقوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بزيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن هناك العديد من المواضيع المطروحة على الطاولة وهي غزة وسوريا ولبنان وتوطيد العلاقات بيننا، "لكن بالدرجة الأولى سنناقش التصرفات الإيرانية والخطة لكبح جماحها"، وفق تعبيره.وتابع: "بعد عودتي إلى البلاد سألتقي بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (رهنًا بوضع كورونا)، وبعد ذلك من المتوقع أنني سأغادر البلاد للقاء الرئيس المصري.وقال بينت: إن "الهدف هو تعزيز علاقات الصداقة التي تربط إسرائيل بهذه الدول وترسيخ مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم وتقوية الاقتصاد".