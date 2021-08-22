صورة: شرطة الاحتلال تتخذ إجراءً على أطراف سديروت بعد إطلاق الرشاشات من غزة





وقال الصحفي، ماندي ريزل: إن ذلك يأتي ذلك بعد إطلاق الرشاشات من غزة الليلة الماضية، والتي أصابت بعض المباني.





ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، مشاهد من سديروت تظهر نيران الأسلحة الرشاشة التي أُطلقها من غزة، نحو طائرات سلاح الجو خلال قصف غزة، والتي أصاب عدد منها، أبنية في سديروت.

















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن الشرطة العسكرية نصبت حواجز على أطراف مدينة سديروت، لمنع عبور المستوطنين لتلة "غفعات كوبي" الشهيرة المطلة على قطاع غزة.