"أعدكم بالرد".. وزير إسرائيلي: لا يمكن لـ "بينت" أن يتوجه لواشنطن بظل حرب بالجنوب
قال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء نفتالي بينيت أن يتوجه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام في ظل حرب في الجنوب.
جاء ذلك معقّبا على إصابة القناص على حدود غزة، بجراح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من مسافة صفر، مضيفاً في تصريح لإذاعة (103fm): "أعدكم بأنه سيكون هناك رد على هذا الحدث".
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وزعم جيش الاحتلال، أن القصف جاء رداً على المواجهات التي اندلعت على حدود غزة، وأدت إلى إصابة قناص من حرس الحدود بأعيرة نارية.
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