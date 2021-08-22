شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يكشف تطورات صحة الجندي الذي أصيب بجراح خطيرة عند حدود القطاع

الإعلام الإسرائيلي يكشف تطورات صحة الجندي الذي أصيب بجراح خطيرة عند حدود القطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، تطورات الوضع الصحي لقناص "حرس الحدود" الذي أصيب بجراح خطيرة، خلال مسيرة نظمتها الفصائل الفلسطينية شرقي قطاع غزة.

وأفادت (القناة 20) بأن قناص حرس الحدود الذي أصيب على حدود غزة، خضع الليلة الماضية، لعملية جراحية معقدة جداً ونقل الآن إلى وحدة العناية المركزة.

وأضافت بأن حالته توصف بـ "حرجة جدا" وهناك خطر كبير على حياته.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، اسم القناص الذي أصيب أمس السبت، على حدود قطاع غزة، برصاص شاب فلسطيني، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلي، إن القناص المصاب هو الرقيب بارئيل شموئيلي (21 عاماً) من سكان بئر يعقوب، مشيرةً إلى أن إصابته حرجة جدا، ولا يزال الأطباء في مستشفى (سوركا) يحاولون إنقاذه.

وأظهرت مشاهد مصورة، مساء السبت، قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار على جندي إسرائيلي، من خلال فتحة في الجدار الإسمنتي على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، إصابة 41 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً أن من بين الإصابات هناك 10 أطفال، ومن بينهم حالتين وصفتا بالحرجة، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، أصيب بالرأس شرق مدينة غزة.

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