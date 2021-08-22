شؤون فلسطينية

أول مؤسسة تعلن تعليق العمل بجميع مقراتها بسبب ارتفاع إصابات (كورونا) بالقطاع

أول مؤسسة تعلن تعليق العمل بجميع مقراتها بسبب ارتفاع إصابات (كورونا) بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تعليق العمل في جميع مقراته بسبب ارتفاع إصابات (كورونا) بقطاع غزة.

وقال المركز في تنويه نشره عبر صفحته على (فيسبوك)، إنه "علق الدوام في جميع مقراته بدءاً من اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر، وذلك نظراً لعودة جائحة (كورونا) بشدة في قطاع غزة، وحرصاً على سلامة الجميع".

يشار إلى أن القطاع شهد خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) بالإضافة إلى ارتفاع الحالات الخطيرة الموجودة داخل المستشفيات.



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