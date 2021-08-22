الاحتلال يعلن اسم القناص المصاب بجروح خطرة على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، اسم القناص الذي أصيب أمس السبت، على حدود قطاع غزة، برصاص شاب فلسطيني، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود.وقالت (القناة 13) الإسرائيلي، إن القناص المصاب هو الرقيب بارئيل شموئيلي (21 عاماً) من سكان بئر يعقوب، مشيرةً إلى أن إصابته حرجة جدا، ولا يزال الأطباء في مستشفى (سوركا) يحاولون إنقاذه.وأظهرت مشاهد مصورة، مساء السبت، قيام شاب فلسطيني بإطلاق النار على جندي إسرائيلي، من خلال فتحة في الجدار الإسمنتي على الحدود الشرقية لمدينة غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 41 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفةً أن من بين الإصابات هناك 10 أطفال، ومن بينهم حالتين وصفتا بالحرجة، إحداهما لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، أصيب بالرأس شرق مدينة غزة.