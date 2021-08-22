حماس تعلق على القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال بقصفه مواقع المقاومة يحاول التغطية على فشله وخيبته، أمام صمود وثبات شعبنا ومقاومته.وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أن الاحتلال أساء تقدير الموقف وتجاهل رسالة شعبنا وفصائل المقاومة، وبادر بإطلاق الرصاص الحي على الصحفيين والأطفال وأصاب العشرات منهم.وختم برهوم بالقول: "بكل ثبات وعزيمة وإصرار تنتصر غزه من جديد للأقصى والمقدسات وتصلي العدو ببعض نيرانها، شعبنا العظيم بمقاومته حتما الى النصر والاحتلال والحصار إلى زوال".