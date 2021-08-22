جيش الاحتلال يقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه وفقا لتقييم الوضع في الجيش، فقد تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية.من جانبها أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في وحدات بطاريات القبة الحديدية.بدوره، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "بعد إجراء تقييم أمني، الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز حدود قطاع غزة بقوات إضافية".إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت: "الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز فرقة غزة بسريتين من الكتيبة الأولى وثلاث فرق من وحدة ماجلان".