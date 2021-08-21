طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع أصابات بين المواطنين.وأفادت وكالات محلية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت سلسلة غارات على موقع (عرين) التابع للمقاومة الفلسطينية، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.في السياق ذاته، أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية، تجاه طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.بدوره، قال أور هيلار، المراسل العسكري الإسرائيلي: "بدأ سلاح الجو بقصف أهداف في قطاع غزة ردا على إصابة القناص على حدود غزة".