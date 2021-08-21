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شؤون فلسطينية

إغلاق مدرسة بنات سلفيت عقب إصابة خمس معلمات بفيروس (كورونا)

إغلاق مدرسة بنات سلفيت عقب إصابة خمس معلمات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اللواء عبدالله كميل، محافظ سلفيت، مساء السبت، قراراً بإغلاق مدرسة بنات سلفيت الأساسية العليا، بعد إصابة خمس معلمات وعدد من الطالبات بفيروس (كورونا).

وأضافت صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه سيتم إغلاق المدرسة لمدة 48 ساعة، ليتسنى للطب الوقائي حصر خارطة المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة، وقيام جهات الاختصاص بعمليات التعقيم للمدرسة ومرافقها.

وفي سياق متصل، طالب اللواء كميل، بأهالي المحافظة، والمؤسسات الرسمية والأهلية والعاملين بالقطاع الخاص، ضرورة التوجه لمراكز التطعيم وأخذ اللقاح اللازم ضد الفيروس.

وأضاف: "مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات قدر الامكان للحد من انتشار الوباء وتفادي الاصابة بالفيروس".

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