(معاريف): مؤسسة الجيش الإسرائيلي للتصعيد بعد إصابة جندي شرقي غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف)، أن مؤسسة جيش الاحتلال الاسرائيلي، تستعد للتصعيد، وذلك بعد إصابة جندي إسرائيلي على حدود قطاع غزة.وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "من المحتمل أن تؤثر هذه الحادثة الخطيرة على الواقع الأمني في الجنوب في الأيام المقبلة"، متوقعة أن يرد جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدث الخطير.وكان جندي اسرائيلي، قد أصيب بطلق ناري، في وقت سابق من اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت مع الشبان الفلسطينيين، في مخيم ملكة شرقي قطاع غزة.