صحفي إسرائيلي يصف تغريدة للناطق باسم داخلية غزة بـ "الغامضة"

رام الله - دنيا الوطنعلق الصحفي عومري حاييم، في هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، على تغريدة لإياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة.ونشر البزم عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، تغريدة قال فيها: "لا يفل الحديد إلا الحديد"، وهو ما جعل الصحفي الإسرائيلي بوصفها بـ "غامضة إلى حد ما".وتصاعدت حدة التوتر، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على المتظاهرين السلميين شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 41 مواطناً بجروح مختلفة.وفي السياق، أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن إصابة جندي من وحدة المستعربين في حرس الحدود، بجروح وصفت بالخطيرة جداً، جراء إطلاق النار، عند السياج الحدودي مع قطاع غزة.