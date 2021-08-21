بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.وطالبت الهيئة في تصريح لها، نشرته مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وقالت الهيئة: "على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".