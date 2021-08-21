تجمع (الكل الفلسطيني) يطالب بالإفراج عن المحامي بسام القواسمة ونجله

رام الله - دنيا الوطنأدان تجمع (الكل الفلسطيني)، مساء اليوم السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية، لمؤسس التجمع، الدكتور المحامي بسام القواسمة، مع نجله عباده.واعتبر التجمع، في بيان صحفي، اعتقال القواسمة، خلال مشاركته في مهرجان تأبين الناشط السياسي نزار بنات، مرفوض تماماً، مؤكداً أنه حتى اللحظة لا يعرف مكان احتجاز القواسمة ولا الجهاز الأمني الذي قام باعتقاله.وطالب التجمع، المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل العاجل للإفراج عن الدكتور القواسمة وبقية النشطاء المعتقلين، خلال مهرجان التأبين.وشنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، حملة اعتقالات، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، أثناء مظاهرة منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات، والمطالبة بتحقيق العدالة ووقف الاعتقالات السياسية.بدوره، أكد تجمع محامون من أجل العدالة في تصريح على موقع (فيسبوك)، أنه عرف من المعتقلين الناشطين، كلاً من الأسير المحرر ماهر الأخرس، وجهاد عبدو، البرفسور عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، معين البرغوثي، عمر عساف، عبادة القواسمي، موسى ابو شرار، سالم قطش، والأسير المحرر أبي العابودي، مدير مركز بيسان للبحوث.