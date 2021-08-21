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دولي

المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال: بينت سيلتقي بايدن والسيسي هذا الأسبوع

المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال: بينت سيلتقي بايدن والسيسي هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نفتالي بينت سيلتقي هذا الأسبوع، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واكد المتحدث، بأن بينت سيبحث مع بايدن، الأوضاع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، وتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الملف الرئيسي سيكون متمثلا في التصرفات الإيرانية والخطط لصدها.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بعد عودة بينت الى إسرائيل، سيستقبل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، ومن ثم سيزور مصر وسيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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