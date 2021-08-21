الجهاد: كل محاولات قمع الغضب الفلسطيني ستفشل أمام صمود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأكد طارق سلمي، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن الحضور الحاشد في إحياء ذكرى حريق الأقصى، هو دليل على فشل إرهاب الحصار في ثني الشعب الفلسطيني عن نصرة القدس.ووجه سلمي، في تصريحات له، مساء اليوم السبت، التحية للجماهير الفلسطينية التي أكدت اليوم أن سيف القدس لن يُغمد وأنها حاضرة للدفاع عن الأقصى مهما بلغت التضحيات.وقال: "نشيد ببطولة الشباب الفلسطيني الثائر الذي تحدى آلة القمع الصهيونية وتحدى جنوده الجبناء"، مضيفا: "كل محاولات قمع الغضب الفلسطيني ستفشل وكل أدوات الإرهاب ستعجز أمام صمود الشعب الفلسطيني".