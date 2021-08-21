إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القناة 13 الإسرائيلية، عن إصابة جندي من وحدة المستعربين في حرس الحدود، بجروح وصفت بالخطيرة جداً، جراء إطلاق النار، عند السياج الحدودي مع قطاع غزة.وأشارت القناة ذاتها، إلى أن طائرة مروحية نقلت الجندي الإسرائيلي المصاب، إلى مستشفى (سوروكا).وفي السياق، أكد أور هيلار، المراسل العسكري للقناة الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أن الجيش سيرد الليلة ضد قطاع غزة على الحادث الخطير الذي أصيب فيه قناص بجروح حرجة جدا.بدوره، قال تال ليف رام، المراسل العسكري لموقع صحيفة (معاريف): "في البداية كانوا في الجيش يعتقدون أن الجندي أصيب عن طريق الخطأ بنيران الجيش، لكن تغير هذا التقدير بعد تداول المشاهد من غزة التي أظهرت إطلاق النار على القوات".من جانبها، نقلت قناة (كان)، عن دان شوارتسفوكس، نائب مدير مستشفى سوروكا، قوله: "الجندي أصيب بجروح حرجة جدا جراء عيار ناري في رأسه، يخضع الآن لجراحة معقدة، ونأمل أن تسير الجراحة على ما يرام".