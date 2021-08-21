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شؤون فلسطينية

غانتس: الأحداث بغزة اليوم خطيرة وسيكون عليها رد

غانتس: الأحداث بغزة اليوم خطيرة وسيكون عليها رد
رام الله - دنيا الوطن
أكد بين غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات له، أن الأحداث التي اندلعت شرقي مدينة غزة، اليوم السبت، خطيرة، وسيكون عليها رد، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

بدوره، قال ماندي ريزل، الصحفي الإسرائيلي: "إذا لم يزلزل نفتالي بينت قطاع غزة، الليلة، فهو بلا قيمة".

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد نظمت بعد عصر اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات، انطلقت على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، احياءً لذكرى احراق المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت المسيرات اشتباكات مع الاحتلال الاسرائيلي، أسفرت عن 41 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين، وصفت حالة اثنين منهم بالحالة الحرجة جدا.

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