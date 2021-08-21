حميد يوجه رسالة لأهالي محافظة بيت لحم حول فيروس (كورونا)



وتابع: "ولضمان عدم العودة للإجراءات السابقة التي كان لها آثارًا قاسية على حياتنا، اجتماعيًا واقتصاديًا وأكاديميًا، عليه ندعوكم للالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية التي تم تحديدها سابقا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم وأخذ اللقاح وتجنب التجمعات العامة التي تشكل مركز لانتشار الفيروس".





رام الله - دنيا الوطندعا اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم، مساء اليوم السبت، أهالي المحافظة، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية في ظل الارتفاع المستمر للإصابات بفيروس (كورونا).وقال اللواء حميد، عبر موقع (فيسبوك): "أهلنا وأحبتنا في محافظة بيت لحم، لكم التقدير والتحية على نجاحكم في مواجهة جائحة (كورونا) منذ البداية والتي سجلتم خلالها النموذج الأفضل في مكافحة انتشاره للحفاظ على سلامتكم وصحة المجتمع بمختلف مكوناته، وكما يلاحظ الآن أن نسبة الإصابة بالفيروس في ارتفاع مستمر وهي مؤشر يتطلب الحذر من الجميع".