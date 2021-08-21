فصائل العمل الوطني توجه رسالة للوسطاء.. ماذا جاء فيها؟

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل العمل الوطني والإسلامي: "نتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني العظيم الذي لبّى بعشرات الآلاف دعوتنا لإحياء ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك بمهرجان شعبي مركزي حاشد في مخيم ملكة شرق مدينة غزة".وأضافت الفصائل في تصريح لها، مساء اليوم السبت: "إننا إذ نحيي جماهير شعبنا لحضورها والتزامها بتعليمات المنظمين لنتوجه بالتحية للشباب الأبطال الذي تقدموا للاشتباك مع قوات الاحتلال بعد أن بادرت بإطلاق النار عليهم دون أي سبب ونحذر الاحتلال من مواصلة اعتداءاته بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا نصرة للقدس ورفضاً لابتزاز غزة بعد معركة سيف القدس".وأكدت الفصائل، للجماهير الفلسطينية، أنها ستبقى الوفية للقضية الفلسطينية، وأن غزة ستبقى خزانا للثورة الفلسطينية، ورافعة للمشروع الوطنية والعودة والتحرير.ووجهت الفصائل، رسالة الى الوسطاء الذين بدأوا اتصالات مكثفة لوقف الفعاليات الشعبية، أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه الوطنية، وأن غزة ستبقى تدافع عن دورها الوطني وعن حقها في الحياة الكريمة الحرة في كل المجالات وما عليهم سوى الضغط على الاحتلال ليتوقف عن عدوانه وابتزازه وحصاره لقطاع غزة.