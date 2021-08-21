الهباش: إغلاق محكمة الخليل الشرعية غدا وبعد غد بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقرر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إغلاق مبنى محكمة الخليل الشرعية في البلدة القديمة غدا الأحد وبعد غد الاثنين، بعد إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا، على أن تعود المحكمة لتقديم خدماتها اعتباراً من يوم الثلاثاء.وطالب الهباش في بيان صحفي مساء اليوم السبت، المراجعين والمحامين والعاملين في المحاكم الشرعية، الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، حفاظاً على السلامة العامة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.