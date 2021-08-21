رام الله: اعتقال عدد من النشطاء خلال مظاهرة منددة بمقتل نزار بنات

رام الله - دنيا الوطنشنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، حملة اعتقالات، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وذلك أثناء مظاهرة منددة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات، والمطالبة بتحقيق العدالة ووقف الاعتقالات السياسية.وأكد مكتب الدكتور المحامي بسام القواسمة، في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، أن القواسمة قيد الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة رام الله.بدوره، أكد تجمع محامون من أجل العدالة في تصريح على موقع (فيسبوك)، أنه عرف من المعتقلين الناشطين، كلاً من الأسير المحرر ماهر الأخرس، وجهاد عبدو، البرفسور عماد البرغوثي، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، معين البرغوثي، عمر عساف، عبادة القواسمي، موسى ابو شرار، سالم قطش، والأسير المحرر أبي العابودي، مدير مركز بيسان للبحوث.وفي السياق، أكد تجمع محامون من أجل العدالة، أن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب المبرح على جسد الأسير المحرر ماهر الأخرس، خلال اعتقاله، وجرى نقله لقسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي.من جانبه، قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل: "تأخرنا قليلاً عن الوقفة من أجل العدالة للشهيد نزار وتفاجئنا بفضها واعتقال عدد من النشطاء وأصحاب الرأي".وأضاف عبر موقع (فيسبوك): "الحرية للمعتقلين فهؤلاء أحرار وسيبقوا وسنبقى نطالب ونسعى لتحقيق العدالة للشهيد نزار، أين الحرية التي سقفها السماء؟ ألم تستفيدوا وتتعلموا من دروس الماضي القريب".