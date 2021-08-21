رضوان: أعطينا الاحتلال المدة الكافية لرفع الحصار والوقت بدأ ينفذ أمامه

رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن على الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسؤولية جريمة اطلاق النار على المتظاهرين السلميين، لافتا إلى أنه تم إعطاء الاحتلال المدة الكافية لرفع الحصار عن قطاع غزة.وقال رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم السبت: "الفصائل الفلسطينية في حالة انعقاد دائم ومتابعة الأحداث وستعمل على حماية شعبنا، وعلى العدو أن يتحمل جريمة إطلاق النار على السلميين ، وأعطينا المدة الكافية لرفع الحصار، واليوم بدأ الوقت ينفذ أمام الاحتلال".وفي السياق، أشار رضوان إلى أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن القدس وكسر الحصار، مطالباً في الوقت ذاته، الوسطاء الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانهاء حصاره، وأن على الاحتلال قراءة رسائل مهرجان اليوم.