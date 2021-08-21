كيف تناول اعلام الاحتلال الإسرائيلي المسيرات شرقي مدينة غزة؟

رام الله - دنيا الوطنعلق اعلام الاحتلال الإسرائيلي، على المظاهرات التي نظمتها الفصائل الفلسطينية، بعد عصر اليوم السبت، على أرض مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.وقال شاي ليفي، مراسل القناة 12 الإسرائيلي: "إن ما يحدث عند حدود غزة هو عكس ما قيل لنا أمس حسب تقديراتهم بأن حماس ستمنع الجماهير من الوصول الى السياج الفاصل"وأضاف: "على الرغم من زيادة نشر القناصة وإطلاق النار الحي، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا ينجحون في منع الفلسطينيين من السياج الفاصل عند حدود غزة".من جانبه، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "واضح للجميع ماذا سيحدث إذا استشهد فلسطينيين الليلة عند حدود غزة"، مضيفا: "أذكر بأن الجيش لم يرد على إطلاق الصاروخ الأخير على سديروت".بدوره، قال أور هيلار، المراسل العسكري للقناة (13) الإسرائيلية: "الجيش الإسرائيلي أطلق أعيرة نارية من نوع (روجر) تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في منطقة معبر كارني".يوسي يهوشع، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال بدوره: "تتصاعد الأحداث عند السياج الحدودي لقطاع غزة، ويمكن أن تؤدي الى التدهور، فحماس تتحكم في التوتر، وهي التي تتحمل المسؤولية ولا يجوز تبرئتها"، على حد تعبيره.