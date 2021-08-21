لجنة الطوارئ العليا تجتمع برئاسة اشتية الاثنين المقبل وسط تفشي متحورات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "إن لجنة الطوارئ العليا تعقد اجتماعاً لها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الاثنين المقبل، في ضوء تفشي موجة جديدة من متحورات فيروس (كورونا) الأكثر خطورة وفتكاً على أرواح المواطنين".وأوضح ملحم في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنه قد تبين أن معظم الإصابات بفيروس (كورونا) هي لأشخاص لم يتلقوا الطعومات حتى الآن، بحسب الوكالة الفلسطينية.وكان مجلس الوزراء قد دعا الى التباعد الاجتماعي وحث المواطنين على التوجه الى مراكز التطعيم وأخذ الطعومات بالسرعة الممكنة بما يشمل المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة وجميع المواطنين.يذكر أن اللجنة الوبائية قد قدمت مجموعة من التوصيات، سيتم نقاشها خلال الاجتماع المقبل.