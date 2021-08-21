17 إصابة برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة غزة





رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن ما وصل للمجمع 17 إصابة من شرق غزة، معظمها طلق ناري بالأطراف السفلية.وأضاف أبو سلمية، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن هناك إصابة وصفت بالخطيرة جداً في الرقبة، أدخلت لغرفة العمليات.بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، بأن 17 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت وكالات محلية، بان من بين المصابين، الصحفي عاصم شحادة برصاصة بالوجه، فيما وصفت حالة اثنين آخرين بالخطيرة والحرجة جدا، بينهما طفل أصيب برصاصة الرقبة.وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافدت بعد عصر اليوم السبت، الى مخيم ملكة شرقي مدينة، للمشاركة في المهرجان الوطني، احياءً لذكرى احراق المسجد الأقصى المبارك.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر العديد من القناصة على الحدود الشرقية لمدينة غزة؛ استعدادا للمظاهرة.